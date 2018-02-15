'Sokağa çıkana kadar çocuğunuza ayakkabı giydirmeyin'

"PATİK VEYA ÇORAP KULLANIN"

"İLK ADIM AYAKKABISININ OLUMLU ETKİSİ YOK"

DOĞRU AYAKKABI NASIL SEÇİLİR?

Yusuf Cevahir

Çocuğun yürümeye başlamasıyla ebeveynler uygun ayakkabı arayışına giriyor. Ev içerisinde çocuğa ayakkabı giydirmenin doğru olmadığına dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Doç. Dr. Semih Ayanoğlu, "Çocukluk dönemi dediğimiz zaman yeni doğan dönemindeki ilk 2 yaş grubunu ve daha sonrakileri yaşları ayırt etmek lazım. Hayatın ilk 5 yıllık döneminde ayakları dış faktörlere karşı (soğuk ve kesici delici cisimler vs.) koruyucu ayakkabı öneriyoruz. Özellikle ev içerisindeki çocuklarda mutlaka ayakların gelişimini engellememek için yalın ayak olmalarını tercih ediyoruz" diye konuştu.Doğru bir ayakkabının ayağın topuk kısmını iyi sarması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Semih Ayanoğlu, "Ayakkabıyı katladığımız zaman parmak bölgesinden parmaklar kıvrılmalı, ayakkabı mümkün olduğunca ayak hareketlerine izin vermeli. Ev içerisinde ise soğuktan korunmak amacıyla altı kaydırmayan silikon emdirilmiş patikler ya da çoraplar kullanmak en doğru seçim olacaktır. Çocuk ev dışına çıkacağı zaman esnek, tabanı yumuşak, ayağı çevresel faktörlerden koruyan ayakkabıları öneriyoruz" ifadelerini kullandı.Ayağın basma kusurunu engellemek amacıyla satıldığı iddia edilen ’ilk adım ayakkabılarını’ anlatan Doç. Dr. Ayanoğlu, bunların olumlu bir etkisinin olmadığını söyledi. Doç. Dr. Ayanoğlu, kötü ayakkabının neden olacağı sağlık sorunlarını şöyle anlattı:"İlk adım ayakkabısı adı altında satılan ayakkabılar maalesef ayak ve ayak bileği hareketlerini çok fazla kısıtlıyor. Bu tür ayakkabıların ayak gelişimi ile ilgili maalesef olumlu bir etkisi yok. Litaretürden öğrendiğimiz ayakkabı kullanmayan ve terlik kullanan yalınayak toplumlarda, ayakkabı kullanan toplumlara göre daha az ayak sorunu olduğunu biliyoruz. Eğer çocukta bir ayak hastalığı veya patolojik basma kusuru (Rijid Pes Planus, Pes Cavus, VertikalTalus, tarsal koalisyon, pes ekinovarusvs.) varsa bu hastaların erken tespit edilerek tedavileri küçük yaşlardan itibaren düzenlenmelidir. Yenidoğan döneminde 5 yaşa kadar hemen hemen tüm çocuklarda gördüğümüz esnek düz tabanlık şikayet oluşturmadığı sürece tedavi gerektirmeyen bir durumdur. Kötü ayakkabı kullanmak ayakta bozulmaya yol açmaktadır. En sık küçük parmak hastalıklarından çekiç parmak, tırnak batıkları ve nasır sorunlarını görmekteyiz. Doğru ayakkabıyla sonradan gelişen hastalıklar önlenebilmektedir."Boyut olarak doğru ayakkabı kullanmanın ayak sağlığına olumlu etkileri olduğunu anlatan Doç. Dr. Ayanoğlu, ailelere şu tavsiyelerde bulundu:"Bizim tavsiyemiz aileler bir kartonun üzerine çocuklarının ayağını bastırarak bir kalıbını alsınlar. Ayağı her iki yandan sıkıştırmayan ve en uzun parmağından yaklaşık 13 milimetre kadar uzun bir ayakkabı seçmek gerekiyor. Ayakkabıyı eli ile katladığında, tabanı yumuşak malzemeden yapılmış olmalı ve ön kısmından katlanmalıdır. Topuğu saran kısmı sert olmalıdır. Ayakkabının yapıldığı malzeme kullanılacak mevsime uygun ve hafif malzemeden olmalıdır. Hayatın başlarında ilk 3 yaşına kadar senede en az 2 kez ayakkabı numarası değişir. Bu yüzden sık aralıklarla çocuğun ayak numarası kontrol edilmeli ve doğru büyüklükte ayakkabı kullandığından emin olunmalıdır."