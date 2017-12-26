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Sokak hayvanları için denize girdiler

Aydın'ın Didim ilçesinde, aralarında yabancı turistlerin de olduğu bir grup, sokak hayvanlarının yalnızlığına dikkati çekmek için soğuk havada denize girip, yüzdü

26 Aralık 2017, Salı 21:31
Sokak hayvanları için denize girdiler
Aydın Didim Hayvan Dostları Derneği öncülüğündeki grup, Altınkum Sahili'nde toplandı.

Grup üyeleri, çeşitli hayvan kıyafetlerini giyip soğuk havaya rağmen denize girip, 20 dakika kadar yüzdü.


10 YILDIR DÜZENLENİYOR


Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görevli veteriner hekim Ali Karahallı, sahipsiz sokak hayvanları için 10 yıldır bu etkinliğin düzenlendiklerini belirtip, "Geleneksel hale getirdik diyebiliriz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Amacımız bu soğuk kış gününde sokaklarda sahipsiz halde üşüyen ve zaman zaman aç ve susuz kalan sokak hayvanlarına dikkat çekip, onları koruyabilmek" dedi.



Bazıları çeşitli hayvan kıyafetleriyle denize girdi


KAYMAKAM SAHİLE GELDİ


İrlandalı, İngiliz ve İskoç turistlerin ağırlıklı olduğu etkinliğe, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de sahile gelerek destek verdi.


 
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