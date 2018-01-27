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Sokak hayvanlarını çorbayla beslediler

Turgutlu Belediyespor’un genç basketbolcuları, sokak hayvanlarının kış aylarında zorlu yaşam mücadelesine sosyal sorumluluk çalışmasıyla destek verdi. Belediye Aşevi ve Hayır Merkezi’nde kendi elleriyle çorba yapan kızlar, sokak hayvanlarını besledi
 

Sokak hayvanlarını çorbayla beslediler
Turgutlu Belediyespor’un U13 ve U14 Kız Basketbol takımının oyuncuları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aşevi ve Hayır Merkezi’nde kendi elleriyle yaptıkları çorbayı sokak hayvanlarıyla paylaştı.

HEM SOKAKTAKİ HEM BARINAKTAKİ HAYVANLARI BESLEDİLER


Kendi elleriyle hazırladıkları çorbayı Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürerek, köpekleri besleyen basketbolcu kızlar, sokaktaki hayvanları da unutmadı.

Sporcu kızlar, duyarlılığı arttırmak istediklerini belirterek, herkesin kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlaması gerektiği mesajını verdi.


 


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