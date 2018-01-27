Sokak hayvanlarını çorbayla beslediler

HEM SOKAKTAKİ HEM BARINAKTAKİ HAYVANLARI BESLEDİLER

Mine Bozkurt

Turgutlu Belediyespor’un U13 ve U14 Kız Basketbol takımının oyuncuları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aşevi ve Hayır Merkezi’nde kendi elleriyle yaptıkları çorbayı sokak hayvanlarıyla paylaştı.Kendi elleriyle hazırladıkları çorbayı Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürerek, köpekleri besleyen basketbolcu kızlar, sokaktaki hayvanları da unutmadı.Sporcu kızlar, duyarlılığı arttırmak istediklerini belirterek, herkesin kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlaması gerektiği mesajını verdi.