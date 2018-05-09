15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Sokak levhalarında yeni dönem

Sokak levhalarındaki yazı kullanımıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi... AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, "Bilgilendirme levhalarında zemin turkuaz, yazı ise beyaz renkte olacak. Yön levhalarında Türkçe kelimelerin kullanımı esas alınacak, yabancı kelimeler kullanılmak istenirse Türkçe kelimenin yüzde 25'i büyüklüğünde yazılacak" dedi

Sokak levhalarında yeni dönem
AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Sokaktaki tabelalarda Türkçe'ye gereken önemin verilmediğini kaydeden Erdem, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yön levhaları ile kurum ve kuruluşlarda kullanılan tabelalar için önemli kurallar belirlendiğini söyledi.


"YAZI RENGİ VE BÜYÜKLÜĞÜNE STANDART GELİYOR"


Erdem, "Kurallarla uygulamadaki farklılıklar ortadan kaldırılmakta, ülke genelinde köy, mahalle, cadde, sokak, müze ve ören yeri levhaları ile kamu kurum ve kuruluş tabelalarının zemin ve yazı renkleri, yazı puntoları da standarda bağlanmaktadır.

Bilgilendirme levhalarında zemin turkuaz, yazı ise beyaz renkte olacak.

Yön levhalarında Türkçe kelimelerin kullanımı esas alınacak, yabancı kelimeler kullanılmak istenirse Türkçe kelimenin yüzde 25'i büyüklüğünde yazılacak" dedi.

Tabelaların dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten öğeler içeremeyeceğini kaydeden Erdem, "Tabelalarda alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddeleri çağrıştıracak, korku ve batıl inançları içeren ve toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve engelliler ile ilgili ifade veya görüntüler kullanılmayacak. Tabelalar ağaçlara asılmayacak" ifadelerini kullandı. Erdem, milletvekili aday adayı olmamasına ilişkin soruya, "Önemli olan zamanı geldiğinde görevi bırakabilmektir. Başka heyecanlarım, yapacak işlerim var, bunların başında da dil sevdası geliyor. Artık buraya yoğunlaşmak istiyorum" yanıtını verdi.

Erdem'e açıklaması sırasında AK Parti milletvekilleri eşlik etti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ünlü Fransız piyanistten Fransa'ya tepki

Ünlü Fransız piyanistten Fransa'ya tepki
Kuyumcular da seçim meydanında!

Kuyumcular da seçim meydanında!
CHP'nin adayı Muharrem İnce Edirne mitingine 3 sürpriz isimle çıktı

CHP'nin adayı Muharrem İnce Edirne mitingine 3 sürpriz isimle çıktı
100 bin imza son durum: Adaylar kaç imza topladı?

100 bin imza son durum: Adaylar kaç imza topladı?
Pişmaniye kutusundan uyuşturucu hap, çantadan tabanca çıktı

Pişmaniye kutusundan uyuşturucu hap, çantadan tabanca çıktı
SP lideri Karamollaoğlu: İnşallah Demirtaş serbest bırakılır

SP lideri Karamollaoğlu: İnşallah Demirtaş serbest bırakılır
Sahura ne zaman kalkacağız? İlk oruç hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor?

Sahura ne zaman kalkacağız? İlk oruç hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor?
Levent Türkkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Levent Türkkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Sakarya'da cenazede Abdullah Gül'e tepki

Sakarya'da cenazede Abdullah Gül'e tepki
Anneler Günü ne zaman? Hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman? Hangi gün kutlanacak?
CHP'li Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti sonrası Erdoğan'la görüşme açıklaması

CHP'li Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti sonrası Erdoğan'la görüşme açıklaması