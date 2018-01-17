Sokak lezzetlerini geleneksel lezzetlerle bir araya getiren yepyeni bir konsept

Elif Bayram

Snob Street Food, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Mr. Meat, Ali Ocakbaşı gibi markaların sahibi Okan Akkaş’ın girişimiyle, fine dining anlayışını sokak lezzetlerine uygulamayı hedefleyerek Caddebostan’da açıldı.Açılmasından önce uzun bir araştırma geliştirme sürecinden geçen Snob Street Food, sağlıklı ve kaliteli yemekleri en hızlı şekilde misafirlerine sunan bir servis anlayışını amaçlıyor ve bu doğrultuda MSA ekolünden gelen, kariyerinde Sekiz İstanbul, Neolokal, Soho House gibi köşe taşları bulunan yetenekli şef Yusuf Özyürek liderliğinde gastronomi severler ile buluşuyor.Menüsünde geleneksel değerler olan muhammara ve humusun farklı yorumları; sokak lezzetlerinden şaşlık, sucuk, tavuk, kuzu eti içeren dürümler, brioche ekmeği ve dana antrikottan çekilme köfte ile tasarlanan burger gibi yemekler bulunan Snob Street Food, üst seviye fine dining bir lokantanın kalitesinde ve görünümünde sunduğu ürünlerinin hızlı, ekonomik ve ulaşılabilir olmasına özen gösteriyor.Tüm ürünlerinde yerel, doğal, katkısız, kaliteli ve butik üreticilerin elinden çıkma malzemeyi kullanan Snob Street Food, bu felsefeye bağlı olarak ayranı Balıkesir’den, şalgam suyunu Adana’dan getiriyor. Yerel malzemeyi en uygun koşullarda misafirlerine sunan Snob Street Food, aynı zamanda küçük ve butik üreticinin de katma değerini ön plana çıkarmayı kendine amaç ediniyor.Snob Street Food, grubun uyguladığı vizyona paralel olarak, önümüzdeki dönemde Avrupa’nın başlıca şehirlerine açılmayı ve Türk mutfağının dokunuşlarıyla şekillenen bu lezzetleri Avrupa ile de buluşturmayı hedefliyor. İlk hedef olarak Londra’nın Soho bölgesinde karar kılmışlar ve 2018 yılı bitmeden bu projelerini hayata geçirecekler.