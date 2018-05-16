Sokak ortasında baldızını vurdu

Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı ile Aydınlık Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 08.30 civarında bir cinayet vakası yaşandı.

BALDIZINI VURMAK İÇİN İSTANBUL'DAN SAMSUN'A GELDİ

İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Selim Y.(39), eşiyle boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a gelerek baldızı Öznur İ.'ye (39) sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyerek yaraladı.

Olay yerinden kaçmak isteyen silahlı şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu silahıyla ile birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının her iki bacağından yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



