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Sokak ortasında emlakçının ayaklarına sıktı

Denizli'de Aydın Girgin isimli emlakçıyı sokak ortasında ayaklarından kurşunlayarak yaralayan ve ardından da kaçan saldırgan M.K. olaydan 2 saat sonra kıskıvrak yakalandı. Olayın, M.K.'nin, otomobilini Girgin'in işyerinin önüne park etmek istemesi üzerine çıktığı ileri sürüldü

07 Ocak 2018, Pazar 16:42
Sokak ortasında emlakçının ayaklarına sıktı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında, M.K. (30) isimli kişi, iddaya göre, otomobilini emlakçı Aydın Girgin'in (26) işyerinin önüne park etmek istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.


SAKİN YERDE KONUŞMAK İÇİN GÖTÜRDÜ, VURDU


Tartışmanın uzaması üzerine M.K., daha sakin bir yerde konuşmak istediğini belirtip, Girgin'i bir sokağa götürdü. M.K., burada belinden çıkardığı tabanca ile Girgin'in bacaklarına doğru peşpeşe ateş etti. Girgin, sağ bacağından yaralanıp, acı içinde yere yığılırken M.K., olay yerinden kaçtı.


5 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU


Olay anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, silah sesini duyan çevredekiler durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Girgin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin olay yerindeki incelemesinde 5 boş kovan bulundu.

Olayın arından kaçan M.K., 2 saat sonra polis tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı. M.K'nin polisteki işlemlerinn ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 


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