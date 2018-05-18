Olay, 22 Nisan Pazar günü saat 10.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya bilgiye göre, Umut Alyağız (42)eşini taciz ettiği belirtilen Ayfer Duru (50) ile sokak ortasında karşılaştı. Bu sırada belindeki silahına sarılan Ayfer Duru, Umut Alyağız'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.





Ayfer Duru kaçarken Umut Alyağız hastaneye kaldırıldı. Ancak Alyağız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alyağız Adıyaman'da toprağa verildi. Olay sonrası soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayfer Duru'yı dün Fatih'te yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayfer Duru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA



