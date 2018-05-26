Sokakta öldüresiye dayak!

Kayseri Belsin tramvay durağında 2 kişi, iddiaya göre kendilerini şikayet ederek işten çıkarılmalarına neden olan kişiyi yakaladı.

ELİNDEKİ SERT CİSİMLE VURDU

Çevredekilerin müdahale etmediği olay sırasında saldırganlardan biri, yakaladıkları kişinin kolunu tutarken, diğeri de elindeki sert cisimle vurdu. Saldırganların üstündeki kıyafetleri parçaladığı kişi, aldığı darbelerle yere düştü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Saldırıya uğrayan kişinin sağlık durumu ve olayın faillerinin yakalanıp yakalanmadığının henüz bilinmiyor.



