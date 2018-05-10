Sokaktaki kan izlerini takip edip cesedini buldular

Karaman'daki bir sokakta kan izlerini takip eden polis, yalnız yaşayan Hasan Akın’ı evinde dövülüp bıçakla öldürülmüş halde buldu. Kan izlerinin sürdüğü diğer yöne giden polis, tespit ettiği evdeki A.F. isimli kadın ile 3 oğlunu olayla ilgili gözaltına aldı

10 Mayıs 2018, Perşembe 13:14
Sokaktaki kan izlerini takip edip cesedini buldular
Dün sokakta kan izleri gören biri  polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kan izlerinin bir ucunun 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2016’da denetimli serbestlikle tahliye edilen Hasan Akın’a ait evin önüne, diğer ucunun da A.F. isimli kadının oturduğu evin önüne gittiğini tespit etti.


PENCEREDEN İÇERİ BAKINCA ORTAYA ÇIKTI


Yalnız yaşadığı belirtilen Akın’ın evinin penceresinden içeri bakan polis, Hasab Akın’ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlileri, Hasan Akın’ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Hasan Akın’ın dövülüp karnından bıçaklanarak, öldürüldüğü saptandı.

Polis ekipleri, kan izlerinin diğer yönde ulaştığı yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulunan evdeki A.F. ile oğulları M.F., A.F. ve H.F.’yi şüphe üzerine gözaltına aldı. 

Ali Rıza ETCİ/DHA
 


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