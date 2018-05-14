'Sokotra krizi sona erdi'

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ülkesi arasındaki Sokotra Adasıkrizinin sona erdiğini duyurdu.

Bin Dağr, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Akıl hakim oldu. Akrabalık bağlarımızı hatırladık. Sokotra'da durum normale döndü. Yemen ile BAE arasındaki Sokotra Adası krizi sona erdi." ifadesini kullandı.

Kendilerini bir süre meşgul eden bu krizin son bulmasıyla tüm tarafların kazandığını ifade eden Bin Dağr, bayrağın Sokotra limanı ve havalimanı çevresinde yeniden dalgalanmaya başladığını kaydetti.

Bin Dağr, taraflar arasında Sokotra Adasındaki durumun, BAE askerlerinin adaya konuşlandığı 30 Nisan öncesine dönmesi için bir anlaşma yaptığı bilgisini verdi.

Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan ortak komite, dün akşam erken saatlerde, Yemen hükümeti ve BAE arasındaki Sokotra krizini çözmek için adaya gitmişti.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın, Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin, ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." açıklamasını yapmıştı.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın, bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.