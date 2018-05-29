70'li yıllarda Karadeniz'den Solingen kasabasına yerleşen Genç ailesi 29 Mayıs 1993'te korkunç bir olay yaşadı. Anlamya'da aşırı sağcılar Genç ailesinin iki katlı evini kundakladılar ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldular. Olay günlerce konuşuldu ve "Solingen faciası" olarak akıllara kazındı. Her yıl 29 Mayıs'da Düsseldorf kentinde bir anma töreni düzenleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da faciada 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'i geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiğini duyurmuştu.Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, özellikle de Mevlüde Genç'e olaydan sonra Solingen’de uzlaşmadan ve barış içinde yaşamaktan yana çaba sarf etmelerinden dolayı teşekkür eden Steinmeier, Mevlüde Genç'in ayrıcımlık, ırkçılık ve şiddete karşı çaba gösterenler için bir örnek olabileceğini belirtmişti.

Kaynak Yeniçağ: Solingen faciasının 25. yıl dönümü

SOLİNGEN FACİASI NEDİR?

Solingen faciası, 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Genç ailesinin evinin kundaklanması sonucu gurbetçi 5 Türk'ün hayatının kaybetmesi olayıdır.

Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen olayda, 4 aşırı sağcı, Genç ailesinin evini kundaklamış, olayda ailenin 5 bireyi hayatını kaybetmişti. Genç ailesinden hayatını kaybedenler: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'tür.

Almanya'nın Solingen şehrinde her yıl ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde yabancı düşmanlığıyla mücadele edilmesi çağrılarıyla anma töreni yapılmaktadır...