MERKEL'DEN BÜYÜK ÖVGÜ

Facianın 25. yıldönümü için Başbakanlık binasında yapılan anmaya Merkel, saldırıda iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç (74) ile el ele geldi. Merkel şunları söyledi: Korkunç olay, ülkemiz için utanç vesilesi. Size hep Almanya’da artık nasıl yaşayabildiğiniz soruldu. yanıtlarınız insanlık örneğiydi. Nefret hiç beslemediniz. Aksine hep barış için çabaladınız. Size hayran ve müteşekkiriz.

IRKÇILIĞA MEVLÜDE NİNE TOKADI

Mevlüde Genç de şu unutulmaz konuşmayı yaptı: Acımı paylaşan herkese teşekkür ederim. 5 evladımın ateşler içindeki haykırışlarını hâlâ hisseden bir anneyim. Geceleri ağladım ama gündüzleri çocuklarımın yüzüne güldüm, kalplerine nefret girmesin diye. Ben iki devletin parçasıyım. Türkiye’de doğdum, Almanya’da doydum. dost olarak ileriyi görerek yaşayalım.

SOLİNGEN FACİASI NEDİR?

29 Mayıs 1993’te 4 aşırı sağcı Alman, Genç Ailesi’nin evini kundaklanmıştı. Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk ölmüştü.