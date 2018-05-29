Solingen faciasının 25. yılı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 25 yıl önce Solingen kentinde Neonazilerin evlerini kundaklaması sonucu 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç’i kabul etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steienmeier, 1993 yılında Almanya’nın Solingen kentinde beş Türk vatandaşının yakılarak hayatını kaybettiği katliamın 25. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ ile kararlı biçimde mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steienmeier, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç saldırı unutulmamalı" dedi. Steinmeier, "Bu saldırı, bütün kurumlarımız ve toplumumuzun kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı koruma sorumluluğunu açık ve net biçimde gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türklerin ayrımcılığa uğramaları utanç verici

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere verdiği röportajda, çalışmak için Türkiye'den Almanya’ya gelen göçmenlerin ülkenin parçası olduğunu belirtti.

Ülkedeki ayrımcılığa dikkati çeken Maas, "Kendileri, ebeveynleri, hatta büyükanne ve büyükbabaları uzun süredir Almanya'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmının günümüzde bile ayrımcılığa uğramaları utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, 25 yıl önce Solingen kentinde yaşanan faciaya işaret ederek, “Solingen’de hayatını kaybedenleri unutmamak, yaşananlar karşısında susmamak herkesin görevi." ifadelerini kullandı.

Maas, nefret ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele çağrısında bulunarak, hem Almanya'da hem de dünyada hoşgörüye, çeşitliliğe ve insanlığa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Solingen saldırısı açıklaması





Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Almanya’nın Solingen şehrinde, 29 Mayıs 1993 tarihinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu yaşamını yitiren beş vatandaşımızı, söz konusu saldırının 25. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu tür trajedilerin yeniden yaşanmaması temennisinin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, aradan geçen çeyrek asra rağmen ırkçılık ve İslam karşıtlığının Avrupa’da gösterdiği artışı kaygıyla izliyoruz.Tüm insanlığın ortak sorunu olan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı ile mücadelede etkin

tedbirler alınması ve özellikle siyasetçilerin ve medyanın özenli bir dil kullanması gerektiğini, bu vesileyle, bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konudaki anma törenlerine katılmak üzere yarın Düsseldorf ve Solingen’i ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ile de ikili görüşmeler yapması öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar, bir Türk ailesinin evini kundaklamıştı. Yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Facianın 25. yılında Düsseldorf kentinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas katılımıyla bir anma töreni yapılacak. Solingen'de de anma etkinlikleri düzenlenecek.

AA