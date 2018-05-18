Solingen faciasının üzerinden 25 yıl geçti

Genç ailesi, Solingen'de yaşadıkları, en güzel köşesini Türk ve Alman devlet büyüklerinin resimleriyle süsledikleri evlerinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mevlüde Genç, "25 sene oldu ama aynı acı devam ediyor. Acımız sönmüyor. Annenin babanın acısı... Mezara kadar gider bu acı. Anne baba olmak ve 5 tane evladını bir anda kaybetmek kolay bir şey değil. Allah kimselere bu acıları vermesin. Biz bu acıyı çekiyoruz, geriye kalan kardeşlerim bu acıyı çekmesin." dedi.

"KADERİN ÖNÜNE HİÇBİR ŞEY GEÇMİYOR"

Kaderlerinin böyle yazıldığını ve kaderin önüne hiçbir şeyin geçemediğini söyleyen Genç, "25 yıl da olsa, bir yıl da olsa bizim acımız aynı devam ediyor. Alnımıza bu yazılmış çekeceğiz. Allah beni yukarı çıkardı, sonra aşağı indirdi, kulunun sabrını denemek istedi. Bana Cenab-ı Allah sabır verdi, sabrettim. Her zaman Allah'a şükrettim. Ne diyeyim kaderin önüne bir şey geçemiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRK VE ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI KATILACAK

Durmuş Genç de bu yıl 25'incisi düzenlenecek anma törenine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın katılacağını söyledi.

Çavuşoğlu'nun anma törenine katılacağını haber alan bazı çevrelerin olayı farklı boyutlara çekmeye çalıştığını ancak konunun siyasetle ve politikayla ilgisi olmadığını vurgulayan Genç, gerek Türk gerekse Alman dışişleri bakanlarını misafir edecek olmaktan gurur duyacaklarını ifade etti.

Hem Türkiye hem Almanya'yı çok sevdiklerini kaydeden Genç, "25 yıl değil, 50 yıl da olsa ölene kadar devam eder bu acılar. Bu sönmez, imkanı yok. Ama ne yapalım ki kader, kısmet böyleymiş. Alnımıza böyle yazıldı, bunu çekmeye mecburuz." dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Mevlüde Genç de iki devlet büyüğünün gelip acılarını paylaşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İki devletimin büyüklerinin gelmesi, bizi tabi ki gururlandırıyor, yanımda acımı paylaşıyorlar. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Ayrıcalık yok birlik ve beraberlik var. Birbirimize her zaman için ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Genç, "Benim için vatanın ikisi de bir, Türkiye'de doğdum burada doydum. Burada ben 5 tane aile oldum, çocuklarım burada doğdu, Türkiye'de doğdu getirdim. Ben 46 yıl bu devlete emek verdim, Solingen'de yaşıyorum ve Solingen'i de vatanım gibi seviyorum. Ben 46 senedir buradayım ve burası da bizim bir vatanımız oldu." dedi.

Herkesi anma törenine davet eden Genç, "Gelsinler buyursunlar her zaman için, bu program benim programım değil, sadece benim davam da değil, hepimizin davası. Hepimiz, çoluğumuzu çocuğumuzu burada yetiştirdik. Burada ekmeklerini ellerine aldılar. En iyi günler çocuklarımızın olsun." diye konuştu.

Mevlüde Genç, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimiz akıllı olsun, her zaman için tecrübeli olsun. Kendilerini ateşe atmasınlar, sabırlı olsunlar. Onlar şimdi tabi kolay bir şey sanıyorlar dövüşmeyi, ölümü. Hasmını öldürürsün ancak, aileni öldürürsün, yakınlarını öldürürsün, büyüklerini öldürürsün, huzurun kaçar, ışıklı dünyada karanlıkta yaşarsın. Gençler çok sabırlı olsun, anlayışlı olsun, anne ve babalarını üzmesinler, kimseye zarar ziyan vermesinler."

29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen kentinde aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evdeki Türk vatandaşları Saime Genç, Hülya Genç, Gülistan Öztürk, Hatice Genç ve Gürsün İnce hayatlarını kaybetmişti.

AA