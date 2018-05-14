Soma faciasının 4. yıldönümü

acianın 4’üncü yıldönümünde dün anneler, babalar, çocuklar, sevgililer maden şehitlerinin mezarlarına koştu. Yüreklerinde ilk günkü gibi taze olan o tarifsiz acıları gözyaşı olup kara toprağa aktı. Şehit çocuklarından biri 12 yaşındaki Betül idi.

BABA MEZARINA MEKTUP

ziyarete geldiği babasının mezarına “Merhaba babacığım, seni çok özledim” diye başlayan bir mektup bırakmıştı. her satırı, 13 Mayıs gecesi yetim kalan, evlatsız kalan, eşsiz kalan yüzlerce insanın sesiydi. “Katillerinin cezasını çekmesini istiyorum. Ama bu gidişle olmayacak. en çok buna üzülüyorum. herkes unutsa da ben unutmayacağım. Seni seviyorum babam” diyen Betül’ün mektubu ateşin düştüğü yeri nasıl yaktığının özetiydi.



