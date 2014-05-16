Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, madendeki aramanın aralıksız sürdüğünü söyledi.



Yangın söndürme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla işçilere daha hızlı ulaşmanın mümkün olabildiğini söyleyen Taner Yıldız, şöyle konuştu:



"Yangın söndürme faaliyetleri bittikten sonra önemli ölçüde rahatlayacağımızı ve işçilere daha hızlı ulaşacağımızı söylemiştik. Hamdolsun söylediğimiz gibi oldu, mahçup olmadık. İki blok var, birincisinde 8 işçimiz tespit edildi. Onlar şimdi dışarı alınıyor. Mesafe 2 kilometre civarında. Dolayısıyla biraz sürecek. İnşallah kazasız belasız kurtarma ekipleri onları çıkarırsa o bölüme geçecekler."



Çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Yıldız, "Sabah 4-5-6 hızlıca bu işi yapmamız lazım. Buradan Akhisar'daki hastaneye geçiyor. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz, ailelerimizin o halini görünce nasıl kayıtsız kalacaksın, bütün arkadaşlarımız da öyle davranıyor çalışanlar ailelerin o yapısını görüyorlar orada uğraşmaktan başka gayret etmekten başka bize bir şey kalmıyor" dedi.



Bakan Yıldız, madende kalan işçi sayısı konusunda somut açıklamayı da ilerleyen saatlerde yapacaklarına işaret etti.