Soma'da 8 madenciye daha ulaşıldı
Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden sekiz işçiye daha ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'da facianın meydana geldiği maden ocağında 8 işçinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi
Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, madendeki aramanın aralıksız sürdüğünü söyledi.
Yangın söndürme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla işçilere daha hızlı ulaşmanın mümkün olabildiğini söyleyen Taner Yıldız, şöyle konuştu:
"Yangın söndürme faaliyetleri bittikten sonra önemli ölçüde rahatlayacağımızı ve işçilere daha hızlı ulaşacağımızı söylemiştik. Hamdolsun söylediğimiz gibi oldu, mahçup olmadık. İki blok var, birincisinde 8 işçimiz tespit edildi. Onlar şimdi dışarı alınıyor. Mesafe 2 kilometre civarında. Dolayısıyla biraz sürecek. İnşallah kazasız belasız kurtarma ekipleri onları çıkarırsa o bölüme geçecekler."
Çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Yıldız, "Sabah 4-5-6 hızlıca bu işi yapmamız lazım. Buradan Akhisar'daki hastaneye geçiyor. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz, ailelerimizin o halini görünce nasıl kayıtsız kalacaksın, bütün arkadaşlarımız da öyle davranıyor çalışanlar ailelerin o yapısını görüyorlar orada uğraşmaktan başka gayret etmekten başka bize bir şey kalmıyor" dedi.
Bakan Yıldız, madende kalan işçi sayısı konusunda somut açıklamayı da ilerleyen saatlerde yapacaklarına işaret etti.