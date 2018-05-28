DİNAMİT PATLATILMIŞTI

Manisa Soma’da, Uyar ailesi’nin sahibi olduğu azyak Madencilik’e ait kömür ocağında 31 temmuz 2007’de dinamit patlatılırken 5 işçi yaralandı. İşçilerden ali kandemir (38) iki gözünü kaybetti. İdris Sarıkaya’nın da iki bacağı sakat kaldı. İki işçi, ermenek’te ekim 2014’te 18 işçinin öldüğü maden ocağının da sahibi olan şirkete dava açtı. İdris Sarıkaya 2011’de 126 bin, ali kandemir 2015’te 1 milyon 76 bin tl tazminata hak kazandı.

11 YILLIK EZİYET

Uyar ailesi, tazminatı ödememek için şirketi aile bireyleri arasında satılmış gibi gösterip sürekli adını değiştirdi. İdris Sarıkaya ve ali kandemir, hukuki boşlukları kullanarak adaleti kandıran şirkete şöyle tepki gösterdi: “11 yıl oldu, hakkımızı alamadık. Sefalet içinde yaşıyoruz. Ölmediğimiz için cezalandırılıyoruz. Suçumuz alın terimizle yaşamak mıydı? Sesimizi duyacak bir yetkili yok mu?”