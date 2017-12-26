Somali’de eğitim gören askerler mezun oldu

Genelkurmay Başkanlığı'
ndan yapılan açıklamaya göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlı'
ğında eğitim gören birinci dönem Somali Piyade Bölüğü
için 23 Aralık’ta tören düzenlendi.
Törene, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo
, Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursel Abdurrahman
, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod
, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar
, Somalili askeri yetkililer ile yabancı diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.
Törenin ardından ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında, Türkiye tarafından Somali’ye hibe edilen silahlardan oluşan sergi gezildi.
Gizem Yetil