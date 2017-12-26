Somali’de eğitim gören askerler mezun oldu

Gizem Yetil

ndan yapılan açıklamaya göre,ğında eğitim gören birinci dönemiçin 23 Aralık’ta tören düzenlendi.Törene,, Somalili askeri yetkililer ile yabancı diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.Törenin ardından ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında, Türkiye tarafından Somali’ye hibe edilen silahlardan oluşan sergi gezildi.