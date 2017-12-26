15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Somali’de eğitim gören askerler mezun oldu

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında eğitim gören Somalili askerler mezun oldu

26 Aralık 2017, Salı 22:03
Somali’de eğitim gören askerler mezun oldu
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlı'ğında eğitim gören birinci dönem Somali Piyade Bölüğü için 23  Aralık’ta tören düzenlendi.          

Törene, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursel Abdurrahman, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somalili askeri yetkililer ile yabancı diplomatik ve askeri misyon  temsilcileri katıldı.          

Törenin ardından ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında, Türkiye tarafından Somali’ye hibe edilen silahlardan oluşan sergi gezildi.      

Son dakika! İzmir’in Çeşme ilçesinde patlama sesleri

Son dakika! İzmir’in Çeşme ilçesinde patlama sesleri
Süper Loto çekiliş sonuçları (28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları (28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları)
Karlov cinayetiyle ilgili flaş gelişme

Karlov cinayetiyle ilgili flaş gelişme
THY’den vize krizi mağdurlarını sevindiren haber

THY’den vize krizi mağdurlarını sevindiren haber
Boşanma oranları son 6 yılın en düşük ortalamasında

Boşanma oranları son 6 yılın en düşük ortalamasında
Adana'da polis karakolu yakınında patlama

Adana'da polis karakolu yakınında patlama

Bakan Betül Sayan Kaya çocuklarla futbol oynadı

Bakan Betül Sayan Kaya çocuklarla futbol oynadı
ByLock'tan tutuklanan 11 polis tahliye edildi

ByLock'tan tutuklanan 11 polis tahliye edildi
Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı
Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze töreni  

Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze töreni  
Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü