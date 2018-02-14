Somali’de en uzun nehrin kurumasının ardından su krizi alarmı

Somali Su ve Enerji Bakanı Salim Aliyov Yibrov, ülkedeki en uzun nehir Şebili’nin kuruması nedeniyle milyonlarca insanın hayatının tehdit altında olduğunu belirtti

Somali’de en uzun nehrin kurumasının ardından su krizi alarmı
Yibrov, söz konusu soruna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, nehrin kurumasının ardından Somali’nin bazı bölgelerinin ciddi su krizleriyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

İNSANİ YARDIM KURULUŞLARINA ÇAĞRI


Çiftçilerle köylüler başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki vatandaşların, tek su kaynağı olan nehrin kurumasından olumsuz etkilenebileceğini belirten Yibrov, uluslararası ve bölgedeki insani yardım kuruluşlarına su krizini azaltmak için çaba sarf etme çağrısında bulundu.

'NEHİR, 130 BİN KİLOMETRELİK TARIM ARAZİSİNİ BESLİYOR'


Ülkenin güney bölgelerinde yaşayanları etkileyen su krizini hafifletmek amacıyla kuyu onarımı ve sondaj konusunda bakanlığın tüm enerjisiyle çalışacağını vurgulayan Yibrov, bin 500 kilometre uzunluğundaki Şebili Nehri’nin Hiran, Aşağı Şebili ve Orta Şebili bölgelerinden geçtiğini ve ülkenin güneyinde 130 bin kilometreden fazla tarım arazisini beslediğini ifade etti.

Ülkenin orta ve güney kesimlerinin en önemli su kaynağı Şebili Nehri’nin tamamen kuruduğu açıklanmıştı.


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