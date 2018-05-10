Somali'de intihar saldırısı: 15 ölü

Somali'de bir pazar yerine düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Somali'de intihar saldırısı: 15 ölü
Somali'nin Aşağı Şaballe bölgesindeki bir pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aşağı Şaballe bölgesi Vali Yardımcısı Abdifatah Hajji Abdulle, gazetecilere yaptığı açıklamada, Wanlaweyn şehrindeki bir pazar yerinde canlı bombanın kendisini patlatması sonucu 15 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Abdulle, akşam saatlerinde pazarın en yoğun olduğu zaman diliminde yapılan saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili terör örgütü Eş-Şebab'dan şüphelenildiği belirtiliyor.


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