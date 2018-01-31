Sömestir tatilinde kaç kişi Atatürk Havalimanı'nı kullandı?

Senim Tanay

'nden yapılan açıklamaya göre'ndanin bir kısmını içine alan 19-30 Ocak tarihleri arasında geçen yıla göre iç hat yolcu trafiği yüzde 12, dış hat yolcu trafiği yüzde 23 olmak üzere toplamda yüzde 19 arttı.Bu dönemde iç hatlarda 339 bin 407, dış hatlarda 642 bin 619 yolcu bu havalimanına geldi. Havalimanından iç hatlarda 329 bin 1, dış hatlarda ise 716 bin 731 kişi başka şehir ve ülkelere gitti.19-30 Ocak’ta 2 milyon 27 bin 758 yolcu Atatürk Havalimanı’nı kullanarak seyahat etti.