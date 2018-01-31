İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Sömestir tatilinde kaç kişi Atatürk Havalimanı'nı kullandı?

Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte 19-30 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nı iç ve dış hatlarda toplam 2 milyon 758 yolcunun kullandığı açıklandı

31 Ocak 2018, Çarşamba 16:32
Sömestir tatilinde kaç kişi Atatürk Havalimanı'nı kullandı?
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Atatürk Havalimanı'nda sömestir tatilinin bir kısmını içine alan 19-30 Ocak tarihleri arasında geçen yıla göre iç hat yolcu trafiği yüzde 12, dış hat yolcu trafiği yüzde 23 olmak üzere toplamda yüzde 19 arttı.

Bu dönemde iç hatlarda 339 bin 407, dış hatlarda 642 bin 619 yolcu bu havalimanına geldi. Havalimanından iç hatlarda 329 bin 1, dış hatlarda ise 716 bin 731 kişi başka şehir ve ülkelere gitti.

19-30 Ocak’ta 2 milyon 27 bin 758 yolcu Atatürk Havalimanı’nı kullanarak seyahat etti.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor
Kanadalı bir girişimci Bitcoin ile tarım yapıyor

Kanadalı bir girişimci Bitcoin ile tarım yapıyor
İŞKUR yarım milyon işsize nitelik kazandırdı

İŞKUR yarım milyon işsize nitelik kazandırdı
Araç Sicil ve Tescil ișlemleri artık noterlerde yapılacak

Araç Sicil ve Tescil ișlemleri artık noterlerde yapılacak
Turizmden 26.3 milyar dolar geldi

Turizmden 26.3 milyar dolar geldi
Anne ve bebek ürünleri sektörü büyüyor

Anne ve bebek ürünleri sektörü büyüyor

Facebook ve Instagram'dan yeni karar!

Facebook ve Instagram'dan yeni karar!
Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Türk Metal Sendikası yüzyılın sözleşmesini imzaladı!

Türk Metal Sendikası yüzyılın sözleşmesini imzaladı!
Bitcoin, yüzde 31 değer kaybetti

Bitcoin, yüzde 31 değer kaybetti
Son dakika: 2017 ihracat rakamları açıklandı

Son dakika: 2017 ihracat rakamları açıklandı