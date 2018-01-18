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Sömestirde 450 bin kişi tatil yolcusu

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, "Geçtiğimiz yıl sömestir tatili kapsamında 350 bin kişi tatile çıkmıştı. Bu yıl bu sayının 400-450 bin aralığında olmasını bekliyoruz." dedi

Sömestirde 450 bin kişi tatil yolcusu
2017-2018 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. Öğrenciler, ikinci dönemin başlayacağı 5 Şubat 2018 tarihine kadar ilk yarı yılın yorgunluğunu atma, ikinci yarı yıl için enerji depolama imkanı bulacak.

Tatil döneminde Türkiye'nin farklı noktalarındaki tatil rotalarında da hareketlilik yaşanacak. Tatile çıkacakların tercihleri, kış mevsimi dolayısıyla daha çok kayak merkezlerine yönelirken, Kapadokya ve Karadeniz'in yanı sıra Eskişehir ve Kars'a gerçekleştirilecek kültür turları da tatilcilerin tercihleri arasında yer alacak.

Tatili yurtdışında geçirmek isteyenler ise rotalarını çoğunlukla Bulgaristan ve Makedonya'ya çevirecek.
 

"TATİLE ÇIKACAK KİŞİ SAYISI ARTACAK"


Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB)  Başkanı Başaran Ulusoy,  geçen yıl sömestir tatili kapsamında 350 bin kişinin tatile çıktığını, bu yılki sayının 400-450 bin aralığında olmasını beklediklerini bildirdi.

Sömestir tatili için yurtiçinde en çok kayak merkezlerinin rağbet gördüğüne değinen Ulusoy, "Uludağ başta olmak üzere, Kartalkaya, Palandöken, Erciyes ve Sarıkamış kayak turizminde talebin yüksek olduğu noktalar. Bununla birlikte kültür turları da sömestir döneminde talep göre yurtiçi turlar arasında." dedi.

Başaran Ulusoy, sınırların dışında tatil geçirmek isteyenlerin ise rotalarını uygun fiyatlarından dolayı Bulgaristan Bansko ve Makedonya Mavrovo kayak turlarını tercih ettiğini bildirdi.


"KIŞ TURİZMİNDE SEÇENEKLER ARTTI" 


Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da yarı yıl tatilinde talebin daha çok kayak merkezlerine yöneldiğini söyledi.

Dünya kış turizmi pazarında Türkiye'nin de bir an önce yerini alması gerektiğini dile getiren Bayındır, sözlerini, "Kayak ve kış turizminde seçeneklerin artması, Türkiye'de kış turizmi potansiyelinin çok yüksek olduğunu gösteriyor." diye tamamladı.


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