Sömestr başladı, havalimanları ve otogarlar doldu



YARIYIL TATİLİ BAŞLADI, HAVALİMANI DÖNDÜ



ANKARA OTOGARINDA DA YOĞUNLUK

Adem Özdoğan

Sömestr tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce tatilci hava ulaşımına yönelince dün akşam Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk yaşandı.Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte seyahat için Atatürk Havalimanı’na gelen öğrenci ve aileler, yoğunluğa neden oldu.Yolcuların bilet işlemlerini gerçekleştirdiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.İlk ve ortaöğretim okullarıyla, üniversitelerin büyük çoğunluğunun 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) tatil yoğunluğu yaşanıyor.Alanda güvenlik önlemlerinin de artırıldığı dikkat çekti. Sömestr tatili nedeniyle memleketlerine dönen ya da aile ziyaretleri gerçekleştiren öğrenciler AŞTİ'de yoğunluğa neden olurken, günlük ortalama 80 bin yolcunun uğrak yeri olan AŞTİ'de tatil nedeniyle bu sayı 120 bine kadar çıkıyor.Sömetr tatilini kar tatili yaparak geçirmek isteyenler ise soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde aldı.