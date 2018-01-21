İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Sömestr hücumu: 15 gün boyunca 2 milyona yakın kişi seyahate çıkacak

Türkiye okulların kapanmasıyla birlikte uzun bir tatil dönemine girdi. 5 Şubat’a kadar sürecek sömestr tatili için yoğun talep aldıklarını ifade eden turizm sektörü temsilcileri, 300 bin kişinin otellerde tatil yapacağını, bu süre boyunca toplam seyahat edecek kişi sayısının ise 2 milyona yaklaşacağını tahmin ediyor. Tatilcilerin ilk tercihleri arasında ise kayak otelleri yer alıyor. Kayak otellerinde doluluklar şimdiden yüzde 100’e yaklaştı

Sömestr hücumu: 15 gün boyunca 2 milyona yakın kişi seyahate çıkacak
Geçen hafta cuma günü ilkokul, ortaokul ve liseler tatile girdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Karnelerin alınmasının ardından ise ailelerin tatil serüveni başladı. Havalimanları, otogarlarda yoğun kalabalıklar yaşanırken, tatilcilerin ilk tercihleri arasında yurtiçinde kayak merkezleri, termal oteller ve kültür turları, yurtdışında ise yakın ülkeler, yurtdışı kayak merkezleri, Uzakdoğu ülkeleri yer aldı. Sektör temsilcilerine göre bu yıl yaklaşık 300 bin kişinin otellerde tatil yapacağı tahmin ediliyor. Ancak seyahat edecek kişi sayısının 2 milyona yaklaşması  bekleniyor.
 

ESNAF DA MUTLU


Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; yıllardır iç pazar müşterisine tatil alışkanlığı kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “Bu anlayış yavaş yavaş oturdu. Bayram ve sömestr gibi dönemlerde insanlar fırsatları değerlendiriyor. Milyonu aşkın kişi tatil döneminde seyahat edecek. İlk tercihler kayak otelleri, sonra termal oteller, üçüncü sırada ise kıyı otelleri var. Sömestr boyunca yerli ve yabancı turistler otelleri dolduracak” dedi. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Mehmet Haluk Beceren de bölgede dolulukların yüzde 100’e yaklaştığını söyledi. Uludağ’ın tatilcilerden yoğun talep gördüğünü dile getiren Beceren, “Sadece dağdaki oteller değil, Bursa’daki oteller de yüksek doluluklara ulaştı. Uludağ gelen turist sayısı ne kadar çok olursa, Bursa’daki esnaf da o kadar mutlu oluyor” diye konuştu.
 

15 GÜNDE 250 BİN KİŞİ


Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cıngı da yoğun talepten mutlu olduklarını söyledi. Dağ otellerinin sömestr boyunca yüzde 100 dolulukla çalışacağına dikkat çeken Cıngı, “Kar yağışı çok iyi. Pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreyi geçti. 15 gün boyunca pistlerimize giriş çıkışın 250 bini aşmasını bekliyoruz. Sadece dağ otelleri değil, şehir otellerinde de yüksek doluluklar var” ifadelerini kullandı. Geçen yıl sömestr dönemine göre bu yıl yüzde 60’ın üzerinde talep olduğunu belirten Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan, “Uludağ, Erzurum ve Erciyes gibi kayak bölgeleri tatilcilerin ilk tercihleri arasında. Yurt dışında ise kayak için ilk olarak Bulgaristan’a gidiyorlar. Hem yakın hem de fiyatların uygun olması sebebiyle Bulgaristan’a bir hayli fazla Türk turist gidecek. Bulgaristan dışında İtalya ve Orta Avrupa’ya da talep yüksek” dedi.  
 

YÜZDE 100’E YAKIN ARTIŞ VAR


Piyasada herhangi bir olumsuzluk olmadığın dikkat çeken Touristica Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Temel de, “Geçen yıla göre yüzde 100’e takın artışlar var. GAP turlarına da, Karadeniz turlarına da yoğun ilgi var. Kars için de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Her hafta Kars’a tur düzenliyoruz. Tatilciler, Kartalkaya, Abant, Uludağ, Erciyes, Abant ve Afyon gibi yerlerde sömestr tatillerini geçirecek. Uçaklarda yer bulmak çok zorlaştı” diye konuştu.
 

1.5 MİLYON KİŞİ OTOBÜSLERLE SEYAHAT EDECEK


Yaklaşık 8 bin 500 otobüsün Türkiye’de şehirlerarası hizmet verdiğini söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan,”Sadece İstanbul’da 2 bin otobüs İstanbul’dan sömestr boyunca hareket edecek. İlk 3 gün çok yoğun geçiyor. Türkiye çapında toplamda 1.5 milyon kişi otobüslerle seyahat edecektir” dedi.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Muhtaç yaşlıya kolay maaş

Muhtaç yaşlıya kolay maaş
15 dakika kuralı: Okul servislerine güvenlik ayarı!

15 dakika kuralı: Okul servislerine güvenlik ayarı!
Bitcoin için son uyarı: Her an çökebilir

Bitcoin için son uyarı: Her an çökebilir
Paralar Mobil’e akıyor 

Paralar Mobil’e akıyor 
Coğrafi işaret için sırada kiraz var

Coğrafi işaret için sırada kiraz var
Zara'nın Türkiye'den çıkacağı iddia edilmişti! Yeni planları belli oldu

Zara'nın Türkiye'den çıkacağı iddia edilmişti! Yeni planları belli oldu
Sömestr başladı, havalimanları ve otogarlar doldu

Sömestr başladı, havalimanları ve otogarlar doldu

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
217 bin emekli ikramiye alacak

217 bin emekli ikramiye alacak
Emeklilikte yüksek maaşın formülü

Emeklilikte yüksek maaşın formülü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı