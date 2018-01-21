Sömestr hücumu: 15 gün boyunca 2 milyona yakın kişi seyahate çıkacak

ESNAF DA MUTLU

15 GÜNDE 250 BİN KİŞİ

YÜZDE 100’E YAKIN ARTIŞ VAR

1.5 MİLYON KİŞİ OTOBÜSLERLE SEYAHAT EDECEK

Nazlı Erdol

Geçen hafta cuma günü ilkokul, ortaokul ve liseler tatile girdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Karnelerin alınmasının ardından ise ailelerin tatil serüveni başladı. Havalimanları, otogarlarda yoğun kalabalıklar yaşanırken, tatilcilerin ilk tercihleri arasında yurtiçinde kayak merkezleri, termal oteller ve kültür turları, yurtdışında ise yakın ülkeler, yurtdışı kayak merkezleri,ülkeleri yer aldı. Sektör temsilcilerine göre bu yıl yaklaşık 300 bin kişinin otellerde tatil yapacağı tahmin ediliyor. Ancak seyahat edecek kişi sayısının 2 milyona yaklaşması bekleniyor.Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; yıllardır iç pazar müşterisine tatil alışkanlığı kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden, “Bu anlayış yavaş yavaş oturdu. Bayram ve sömestr gibi dönemlerde insanlar fırsatları değerlendiriyor. Milyonu aşkın kişi tatil döneminde seyahat edecek. İlk tercihler kayak otelleri, sonra termal oteller, üçüncü sırada ise kıyı otelleri var. Sömestr boyunca yerli ve yabancı turistler otelleri dolduracak” dedi. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Mehmet Haluk Beceren de bölgede dolulukların yüzde 100’e yaklaştığını söyledi. Uludağ’ın tatilcilerden yoğun talep gördüğünü dile getiren Beceren, “Sadece dağdaki oteller değil, Bursa’daki oteller de yüksek doluluklara ulaştı. Uludağ gelen turist sayısı ne kadar çok olursa, Bursa’daki esnaf da o kadar mutlu oluyor” diye konuştu.da yoğun talepten mutlu olduklarını söyledi. Dağ otellerinin sömestr boyunca yüzde 100 dolulukla çalışacağına dikkat çeken Cıngı, “Kar yağışı çok iyi. Pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreyi geçti. 15 gün boyunca pistlerimize giriş çıkışın 250 bini aşmasını bekliyoruz. Sadece dağ otelleri değil, şehir otellerinde de yüksek doluluklar var” ifadelerini kullandı. Geçen yıl sömestr dönemine göre bu yıl yüzde 60’ın üzerinde talep olduğunu belirtenYönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, “vegibi kayak bölgeleri tatilcilerin ilk tercihleri arasında. Yurt dışında ise kayak için ilk olarak Bulgaristan’a gidiyorlar. Hem yakın hem de fiyatların uygun olması sebebiyle Bulgaristan’a bir hayli fazla Türk turist gidecek.dışında İtalya ve’ya da talep yüksek” dedi.Piyasada herhangi bir olumsuzluk olmadığın dikkat çeken Touristica Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Temel de, “Geçen yıla göre yüzde 100’e takın artışlar var. GAP turlarına da, Karadeniz turlarına da yoğun ilgi var. Kars için de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Her hafta Kars’a tur düzenliyoruz. Tatilciler, Kartalkaya, Abant, Uludağ, Erciyes, Abant ve Afyon gibi yerlerde sömestr tatillerini geçirecek. Uçaklarda yer bulmak çok zorlaştı” diye konuştu.Yaklaşık 8 bin 500 otobüsün’de şehirlerarası hizmet verdiğini söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan,”Sadece İstanbul’da 2 bin otobüs İstanbul’dan sömestr boyunca hareket edecek. İlk 3 gün çok yoğun geçiyor. Türkiye çapında toplamda 1.5 milyon kişi otobüslerle seyahat edecektir” dedi.