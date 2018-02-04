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Sömestr tatilinin bitmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

Sömestr tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesi sebebiyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

Sömestr tatilinin bitmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu
19 Ocak´ta başlayan sömestr tatili için yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında seçen öğrenciler ve aileleri İstanbul'a dönmeye başladılar.
 

PERSONEL SAYISI ARTTIRILDI 


Tatilin son gününde dönüş için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı´nı seçen tatilciler iç ve dış hatlar terminallerinin geliş bölümünde yoğunluklara neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle havalimanı çıkış noktalarında ve bagaj bantlarında hareketlilik yaşanırken yolculara daha hızlı hizmet verebilmek için personel sayısı arttırıldı.

 


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