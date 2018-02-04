Sömestr tatilinin bitmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

PERSONEL SAYISI ARTTIRILDI

Adem Özdoğan

19 Ocak´ta başlayan sömestr tatili için yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında seçen öğrenciler ve aileleri İstanbul'a dönmeye başladılar.Tatilin son gününde dönüş için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı´nı seçen tatilciler iç ve dış hatlar terminallerinin geliş bölümünde yoğunluklara neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle havalimanı çıkış noktalarında ve bagaj bantlarında hareketlilik yaşanırken yolculara daha hızlı hizmet verebilmek için personel sayısı arttırıldı.