Son 15 yılın en ağır salgını! 2009'daki domuz gribinden daha beter

NE ZAMAN SONLANACAĞI BİLİNMİYOR

GRİP İLAÇLARI YOK SATIYOR

Senim Tanay

ABD’de son 15 yılın en ağır grip salgını yaşanıyor. Hastalık Önleme ve Koruma Merkezleri (CDC), salgının birkaç hafta daha sürebileceğini, enfeksiyonel gribin benzerlerine göre bir türlü atlatılamadığını açıkladı.Ülkedeki grip salgınıyla ilgili CDC Direktörü Anne Schuchat'tan açıklamalar geldi. Anne Schuchat, bu yılın ocak ayının 3. haftasında 4 bin 64 kişinin zatürreyle birlikte grip nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Bu kişilerden 63'ü çocuk."Bu çok zor bir hastalık mevsimi olacak ve ne zaman sonlanacağını bilemiyoruz" sözleriyle salgının ciddiyetini ortaya koyan Schuchat, şunları söyledi:"Salgın üzerine öğreneceğimiz çok şey var. Bir gribin ne derece yoğun olabileceğini görmemiz açısından son ikaz niteliğinde. Asla gardımızı düşürmemeliyiz."ABD hükümetinin raporuna göre de yaşanan grip salgını 2009 ve 2010'daki domuz gribi salgınından daha beter.Ayrıca eczanelerdeki grip ilaçlarının yok sattığı ve bazı eyaletlerde geçen yıla oranla 6 kat fazla tüketim olduğu belirtildi.