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Son 15 yılın en ağır salgını! 2009'daki domuz gribinden daha beter

ABD, H3N2 adı verilen virüsün etkisi altında. Ocak ayının 3. haftasında grip ve zatürre nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binin üzerinde ve bunlardan 63'ü çocuk. Uzmanlar, "Çok zor bir hastalık mevsimi olacak" derken hastalığın 2009 ve 2010'daki domuz gribi salgınından daha beter olduğu ifade ediliyor

13 Şubat 2018, Salı 12:20
Son 15 yılın en ağır salgını! 2009'daki domuz gribinden daha beter
ABD’de son 15 yılın en ağır grip salgını yaşanıyor. Hastalık Önleme ve Koruma Merkezleri (CDC), salgının birkaç hafta daha sürebileceğini, enfeksiyonel gribin benzerlerine göre bir türlü atlatılamadığını açıkladı.

Ülkedeki grip salgınıyla ilgili CDC Direktörü Anne Schuchat'tan açıklamalar geldi. Anne Schuchat, bu yılın ocak ayının 3. haftasında 4 bin 64 kişinin zatürreyle birlikte grip nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Bu kişilerden 63'ü çocuk.

NE ZAMAN SONLANACAĞI BİLİNMİYOR

"Bu çok zor bir hastalık mevsimi olacak ve ne zaman sonlanacağını bilemiyoruz" sözleriyle salgının ciddiyetini ortaya koyan Schuchat, şunları söyledi:

"Salgın üzerine öğreneceğimiz çok şey var. Bir gribin ne derece yoğun olabileceğini görmemiz açısından son ikaz niteliğinde. Asla gardımızı düşürmemeliyiz."

GRİP İLAÇLARI YOK SATIYOR

ABD hükümetinin raporuna göre de yaşanan grip salgını 2009 ve 2010'daki domuz gribi salgınından daha beter. 
Ayrıca eczanelerdeki grip ilaçlarının yok sattığı ve bazı eyaletlerde geçen yıla oranla 6 kat fazla tüketim olduğu belirtildi.
 


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