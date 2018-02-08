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'Son 16 turunda biz kendi işimizle ilgileneceğiz'

Pınar Karşıyaka Başantrenör Trifunovic, "Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek takımlar eşit seviyede. O nedenle kuranın çok da fark edeceğini düşünmüyorum. Biz kendi işimizle ilgileneceğiz" dedi

'Son 16 turunda biz kendi işimizle ilgileneceğiz'
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek takımların eşit seviyede olduğunu söyledi.

Trifunovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, grup ikincisi olarak yükseldikleri son 16 turunda saha avantajını ellerine geçirdiklerini belirtti.

Kura çekimleri öncesinde tahmin yapmayı sevmediğini dile getiren Trifunovic, "Bakalım kurada ne gelecek. Son 16 turu için yaklaşık 1 aylık süre var. 1 ay boyunca çok farklı durumlarla karşılaşabiliriz. Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek takımlar eşit seviyede. O nedenle kuranın çok da fark edeceğini düşünmüyorum. Biz kendi işimizle ilgileneceğiz." diye konuştu.
 

Muhtemel rakipler


A Grubu maçlarını namağlup Monaco'yu yenerek ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Yunan temsilcileri PAOK, AEK veya Fransız ekibi Nanterre 92 ile eşleşecek.

İlk maçı deplasmanda 6-7 Mart'ta oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, rövanş karşılaşmasına ise 13-14 Mart'ta İzmir'de çıkacak.

AA
 


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