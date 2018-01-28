Son 50 yılın en kurak yılını yaşayan İran'da şiddetli kar yağışı

Nazlı Erdol

Birçok kentte bu sene ilk kez kar yere düşerken, kar yağışı birçok ilde ulaşımı olumsuz etkileyip, havaalanları ve okulların kapanmasına neden oldu.Başkent Tahran'da da etkili olun yoğun kar yağışı nedeniyle, şehrinvehavaalanlarındaki tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Tahran'a iniş yapacak uçaklar, İsfahan kenti havalimanına yönlendiriyor.Kar yağışı bazı olumsuz etkilerine rağmen, halk tarafından büyük sevinçle karşılandı., geçen hafta yaptığı konuşmada, ülkenin son 50 yıldaki en kurak yılını yaşadığını duyurmuş ve birçok kentte yağmur duaları yapılmıştı.