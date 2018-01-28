Son 50 yılın en kurak yılını yaşayan İran'da şiddetli kar yağışı

Son 50 yılın en kurak yılını yaşayan İran'da, dün geceden itibaren ülkenin birçok şehrinde kar yağışı başladı

Son 50 yılın en kurak yılını yaşayan İran'da şiddetli kar yağışı
Birçok kentte bu sene ilk kez kar yere düşerken, kar yağışı birçok ilde ulaşımı olumsuz etkileyip, havaalanları ve okulların kapanmasına neden oldu.

Başkent Tahran'da da etkili olun yoğun kar yağışı nedeniyle, şehrin İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarındaki tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Tahran'a iniş yapacak uçaklar, İsfahan kenti havalimanına yönlendiriyor.

Kar yağışı bazı olumsuz etkilerine rağmen, halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, geçen hafta yaptığı konuşmada, ülkenin son 50 yıldaki en kurak yılını yaşadığını duyurmuş ve birçok kentte yağmur duaları yapılmıştı.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İnternet seks işçilerinin yaşamını değiştirdi

İnternet seks işçilerinin yaşamını değiştirdi
Trump: Feminist olduğumu söyleyemem

Trump: Feminist olduğumu söyleyemem
Yunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranı

Yunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranı
50 kişiyle ortadan kaybolmuştu! 10 gün sonra mucize gibi ilk haber

50 kişiyle ortadan kaybolmuştu! 10 gün sonra mucize gibi ilk haber
Güney Kıbrıslılar sandık başında

Güney Kıbrıslılar sandık başında
Müstehcen mesajlara daha fazla dayanamadı

Müstehcen mesajlara daha fazla dayanamadı
Eyfel Kulesi'nin ışıkları bu kez Afganistan için karartıldı

Eyfel Kulesi'nin ışıkları bu kez Afganistan için karartıldı
ABD'de eğitime katılan Avustralyalı savaş uçağı alev aldı!

ABD'de eğitime katılan Avustralyalı savaş uçağı alev aldı!
Türkçe dahil 32 dil biliyor

Türkçe dahil 32 dil biliyor
Haley'den Trump'la ilişki iddialarına sert yanıt

Haley'den Trump'la ilişki iddialarına sert yanıt
Kolombiya’da bombalı saldırı: 5 ölü

Kolombiya’da bombalı saldırı: 5 ölü