Son başvuru tarihi 28 Mayıs

2013–2014 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde 65 ilden 945 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, öğrencilerin eğitim masraflarının yanı sıra giyim, barınma, yemek, kitap, sağlık gibi ihtiyaçları da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanıyor.

2012 yılında düzenlenen Genel Kurul Toplantısında gerçekleştirdiği tüzük değişikliğiyle annesi hayatta olmayan öğrencilere de kapılarını açan Darüşşafaka Cemiyeti, üniversiteyi kazanan öğrencilerine de üniversite eğitimleri boyunca burs vermeye devam ediyor.

BİRİNCİLERİN EĞİTİM MASRAFLARI TÜRKİYE İŞ BANKASI'NDAN



Tüm öğrencilerin parasız eğitim gördüğü Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, Türkiye İş Bankası “81 İlden 81 Öğrenci” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, her ilin sınav birincisinin tüm giderlerini karşılanıyor.

Darüşşafaka Giriş Sınavı belirlenen 20 ilde 1 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilecek. Anadolu’nun farklı şehirlerinden sınava katılacak öğrencilerin ve velilerin ulaşım giderleri Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

Sınav kaydı için gereken belgeler



• Adayın okumakta olduğu okul müdürlüğünden alınacak ve İlkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösteren imzalı ve mühürlü belge (Okul karnesi kabul edilmez.)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

• 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

• Başvuru formu

Adaylarda Aranan Koşullar



• T.C. vatandaşı olan

• Annesi veya babası hayatta olmayan

• Ailesinin maddi durumu öğrenimini sürdürmesine yeterli olmayan

• 2003 ve sonrası doğmuş olan (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

• 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan

• Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmayan öğrencilerin aday kaydı için müracaatları uygundur.

Detaylı bilgi için: www.darussafaka.org / www.darussafaka.k12.tr