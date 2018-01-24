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Son dakika! 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili önemli gelişme

Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '115 Hamile Çocuk' skandalıyla ilgili başlatılan soruşturmada 15 yaşın altındaki çocukların ifadesi bugün alınmaya başlandı

24 Ocak 2018, Çarşamba 15:42
Son dakika! 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili önemli gelişme
2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

15 yaşın altındaki çocukların ifadeleri bugün alınmaya başlandı. Küçükçekmece Adalet Sarayı'ndaki ifade alma işlemlerini iki Cumhuriyet savcısı yapıyor. Çocuklar psikolog, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifade veriyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 115 çocuğun hamile olduğu saptanmıştı. Çocuklara ilişkin hazırlanan listeye göre 38 çocuk 15 yaşından küçük olduğu belirlenmişti.

İHBAR ETTİ, GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Olaya ilişkin önce tutanak tutan daha sonra konuyu savcılığa bildiren Ş.İ.N. hakkında inceleme başlatılmıştı. Ş.İ.N. inceleme görevlisi Dr. M.A.’ya geçen 26 Aralık’ta verdiği ifadede, 18 yaş altındaki hamile çocuklara ait kayıtların birim dışında çalışan hiç kimse ile paylaşılmadığı kaydetmişti. Hakkında inceleme yapılan Ş.İ.N.’nin görev yeri iki kez değiştirilmişti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimseyse ortaya çıkarılacak" demişti.

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