Son dakika... 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? (15 tatil 2018)

15 tatil
gelmeden veliler ve öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman
olduğu sorusuna cevap aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. Bu yıl 15 tatil ayın kaçında
olacak? Yarıyıl tatili ne zaman sona erecek? 15 tatilden sonra okullar ne zaman başlayacak?
Öğrencilerin merak ettiği sömestr tatilinin tarihi ve tüm merak edilenleri haberimizin detayında bulabilirsiniz. Veliler ve öğrencilerin gözü kulağı 15 tatilde. Binlerce öğrenci gözünü 2018 yılı 15 tatiline çevirdi. MEB
tarafından yayınlanan duyuruya göre 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki sömestr tatilini Ocak ayının kaçında olacak?
İşte 15 tatilin başlayacağı net tarih ve tüm duyurular...
15 TATİL NE ZAMAN? OCAK AYININ KAÇINDA?
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Milli Eğitim Bakanlığı
takviminde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018
tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili sonrası yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi
başlayacak.
15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?
Peki 15 tatile kaç gün kaldı?
Bugün tarihler 3 Ocak 2018'i gösteriyor. Buna göre 15 tatile 19 gün kaldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması ön görülmüyor. Çeşitli haber ajanslarında çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.
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OKUL GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ
İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08.00'de başlayacak. İstanbul Valiliği'nden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır”
BU YIL (2018) OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
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Yarıyılın ne zaman başlayacağından sonra velilerin en fazla cevap aradığı bir diğer soru ise okulların ne zaman kapanacağı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.
2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER
- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil
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Yaşar Can