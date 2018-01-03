Son dakika... 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? (15 tatil 2018)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi yaklaşan 15 tatil nedeniyle velilerin ve öğrencilerinin akınına uğramış durumda. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 2018 yılında 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte sömestr tatili 2018 ile ilgili tüm merak edilenler...