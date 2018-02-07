15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...15 Temmuz Kara Harp Okulu davasında flaş gelişme!

15 Temmuz Kara Harp Okulu davasında 60 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 

07 Şubat 2018, Çarşamba 15:51
Son Dakika...15 Temmuz Kara Harp Okulu davasında flaş gelişme!
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu’ndaki eylemlere ilişkin 156’sı kursiyer, 8’i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.
         
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen karar duruşmasına, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
         
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptıklarını belirterek, karar öncesi sanıkların son sözlerini sordu.
         
Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Erdoğan Kurt, Volkan Kenci, Salim Başaran ve Kenan Çakar’a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.
         
Söz konusu sanıklar için takdir hakkı kullanmayan mahkeme, aynı suçtan 60 sanığa önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis, takdir hakkıyla sanıkların cezalarını "müebbet hapse" çevirdi.
         
Sanıkların 100’ü hakkında ise beraat kararı veren mahkeme, ağırlaştırılmış ve müebbet hapis cezası alanların hükümle birlikte tutuklanmalarını kararlaştırıldı.


AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Afrin tepkisi

Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Afrin tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu, Ermeni vakıf temsilcileriyle görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Ermeni vakıf temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için İran'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için İran'da
HDP'de Selahattin Demirtaş'ın yerine gelecek isim kesinleşti

HDP'de Selahattin Demirtaş'ın yerine gelecek isim kesinleşti
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sürpriz İran ziyareti

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sürpriz İran ziyareti
Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!

Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincanlı Şeyda'yı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincanlı Şeyda'yı duygulandırdı
Diyarbakır'da 6 çocuğun yanarak öldüğü Kuran Kursu öğreticisi hakkında yakalama kararı

Diyarbakır'da 6 çocuğun yanarak öldüğü Kuran Kursu öğreticisi hakkında yakalama kararı
İşte Anneler Günü'nde 24 kişiye mezar olan kazada istenen hapis cezası

İşte Anneler Günü'nde 24 kişiye mezar olan kazada istenen hapis cezası
Son Dakika...Esad ile görüşme olacak mı? İbrahim Kalın açıkladı

Son Dakika...Esad ile görüşme olacak mı? İbrahim Kalın açıkladı
Yaşlı adama alkollü aşk tuzağı: Tüm parasını çaldırdı

Yaşlı adama alkollü aşk tuzağı: Tüm parasını çaldırdı