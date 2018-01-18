Son Dakika...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar



YERİ TESPİT EDİLDİ, SUDAN ÇIKARILDI

Serap Belovacıklı

'ne çıkan kişi intihar etti. O sırada köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denize atlayan kişinin yerini tespit etti.DHA'nın haberine göre, deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Hızla Çengelköy İskelesi'ne çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirledi.Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı.