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Son Dakika...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti.

18 Ocak 2018, Perşembe 13:28
Son Dakika...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan kişi intihar etti. O sırada köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denize atlayan kişinin yerini tespit etti.


YERİ TESPİT EDİLDİ, SUDAN ÇIKARILDI


DHA'nın haberine göre, deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Hızla Çengelköy İskelesi'ne çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı.


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