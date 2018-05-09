Son dakika... 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!

15 İSMİ YENİDEN ADAY GÖSTERMESİ BEKLENİYOR



"SEÇİMLERE GİRMESİ ENGELLENMEK İSTENEN BİR PARTİYE DESTEK OLDUK"

NE OLMUŞTU?



İŞTE İYİ PARTİ'YE GEÇEN O İSİMLER

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin listesi

Gizem Yetil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 vekilin partiye dönmesi için talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, 15 milletvekilinin yarın ya da cuma günü İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılacağı kaydedildi.Milletvekillerinin partiye dönüşününün TBMM'de düzenlenecek bir törenle duyurulacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.15 isimden bazıları Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Biz genel başkanımızın talimatıyla bir demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk. Hiçbirimiz kişisel ikbal peşinde değiliz. Bu yüzden hiçbirimiz 'ne zaman CHP'ye döneceğiz' diye sormuyoruz. Genel Başkanımız ne zaman karar verirse o zaman partimize döneriz" ifadelerini kullandı.CHP ve İYİ Parti heyetleri TBMM'de bir araya gelerek anlaştı. İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li milletvekili istifa etti, İYİ Parti'ye geçti.. İYİ Parti'nin grup kurarak seçime girmesi sağlandı. CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen 15 isim de belli olmuştu.Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer,Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa MilletvekiliNurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.