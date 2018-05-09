15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son dakika... 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan ve bu partinin TBMM'de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekilinin, yeniden CHP'ye dönmesi konusunda yeni bir gelişme yaşandı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 18:53
Son dakika... 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 vekilin partiye dönmesi için talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, 15 milletvekilinin yarın ya da cuma günü İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılacağı kaydedildi.
 

15 İSMİ YENİDEN ADAY GÖSTERMESİ BEKLENİYOR


Milletvekillerinin partiye dönüşününün TBMM'de düzenlenecek bir törenle duyurulacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.


"SEÇİMLERE GİRMESİ ENGELLENMEK İSTENEN BİR PARTİYE DESTEK OLDUK"


15 isimden bazıları Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Biz genel başkanımızın talimatıyla bir demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk. Hiçbirimiz kişisel ikbal peşinde değiliz. Bu yüzden hiçbirimiz 'ne zaman CHP'ye döneceğiz' diye sormuyoruz. Genel Başkanımız ne zaman karar verirse o zaman partimize döneriz" ifadelerini kullandı.
 

NE OLMUŞTU?


CHP ve İYİ Parti heyetleri TBMM'de bir araya gelerek anlaştı. İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li milletvekili istifa etti, İYİ Parti'ye geçti.. İYİ Parti'nin grup kurarak seçime girmesi sağlandı. CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen 15 isim de belli olmuştu.


İŞTE İYİ PARTİ'YE GEÇEN O İSİMLER

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin listesi:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer,Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa MilletvekiliNurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin listesi CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin listesi
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Macron ve Ruhani telefonla görüştü

Son dakika! Macron ve Ruhani telefonla görüştü
Son Dakika...Beştepe'deki ekonomi toplantısı sona erdi

Son Dakika...Beştepe'deki ekonomi toplantısı sona erdi
FETÖ'den aranan 2 şüpheli trende yakalandı

FETÖ'den aranan 2 şüpheli trende yakalandı
Yunan hükümetinden darbeciye verilen ilticaya iptal başvurusu

Yunan hükümetinden darbeciye verilen ilticaya iptal başvurusu
FETÖ'cü Danıştay üyeleri Gülen'in odasını müze gibi gezmiş

FETÖ'cü Danıştay üyeleri Gülen'in odasını müze gibi gezmiş
650 sayfalık ByLock mesajını inkar etti

650 sayfalık ByLock mesajını inkar etti
Sokak levhalarında yeni dönem

Sokak levhalarında yeni dönem
Ünlü Fransız piyanistten Fransa'ya tepki

Ünlü Fransız piyanistten Fransa'ya tepki
Kuyumcular da seçim meydanında!

Kuyumcular da seçim meydanında!
CHP'nin adayı Muharrem İnce Edirne mitingine 3 sürpriz isimle çıktı

CHP'nin adayı Muharrem İnce Edirne mitingine 3 sürpriz isimle çıktı
100 bin imza son durum: Adaylar kaç imza topladı?

100 bin imza son durum: Adaylar kaç imza topladı?