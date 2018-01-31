Son dakika: 2017 ihracat rakamları açıklandı

Adem Özdoğan

TÜİK açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin 2017'de ihracatı yüzde 10.2 artışla 157 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 18 artışla 234 milyar dolar oldu. Böylece geçtiğimiz yıl dış ticaret açığı yüzde 37 artarak 77 milyar dolara ulaştı.TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat yüzde 25,4 artarak 23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Aralık ayında yüzde 69,4 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 60,1'e düştü.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 12,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,8, ithalat yüzde 29,6 arttı.