Son dakika: 2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren zam oranları

Memur ve emekli maaşlarına 2018 yılında ne kadar zam gelecek?
sorusu cevabını buldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere 2018 yılda gelecek zam
oranları da belli oldu. Milyonlarca kişi emekli
ve memur
a gelecek zammı merak ediyordu. Memur 2018'de ne kadar zam alacak? Emekli 2018 zammı ne kadar olacak?
İşte tüm detaylar...
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE 1.66 ZAM
Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.66 enflasyon zammı alacak.
Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olacak. Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.
İŞÇİ EMEKLİLERİNİN ZAMMI NE OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak.
ENFLASYON ZAMMI SONRASI YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLDU? İŞTE RAKAMLAR
En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek.
En düşük memur emekli aylığı 1977 lira olacak.
En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak.
En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.
ZAM SONRASI KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Memur (Üniversite 9/1) 3118 lira
Öğretmen (1/4) 3909 lira
Polis memuru (8/1) 5043 lira
Uzman doktor (1/4) 5923 lira
Hemşire (Üniversite mezunu 5/1) 3796 lira
Kaymakam (1/4) 8884 lira
Mühendis (1/4) 5187 lira
(Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.)
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.
2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?
Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.
Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.
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Adem Özdoğan