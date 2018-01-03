Son dakika: 2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren zam oranları

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE 1.66 ZAM



İŞÇİ EMEKLİLERİNİN ZAMMI NE OLACAK?

ENFLASYON ZAMMI SONRASI YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLDU? İŞTE RAKAMLAR

ZAM SONRASI KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

2018 AGİ miktarı belli oldu (2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?)

Adem Özdoğan

sorusu cevabını buldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikteoranları da belli oldu. Milyonlarca kişivea gelecek zammı merak ediyordu.İşte tüm detaylar...Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.66 enflasyon zammı alacak.Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olacak. Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak.En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek.En düşük memur emekli aylığı 1977 lira olacak.En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak.En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.Memur (Üniversite 9/1) 3118 liraÖğretmen (1/4) 3909 liraPolis memuru (8/1) 5043 liraUzman doktor (1/4) 5923 liraHemşire (Üniversite mezunu 5/1) 3796 liraKaymakam (1/4) 8884 liraMühendis (1/4) 5187 liraSSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.