2019/2020 sezonu Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Böylece 2005 yılından tam 15 sene sonra Şampiyonlar Ligi kupası bir kez daha İstanbul'da kaldırılmış olacak.

KARAR KIEV'DE VERİLDİ

Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Kiev’de bugün UEFA yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının gündem başlıkları içinde olan 2020 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak şehirler açıklandı. Ayrıca finansal fair play kurallarının yeni versiyonu ile EURO 2020 maç takvimi de gündem maddeleri arasında yer aldı.

IŞIK STADI EN BÜYÜK RAKİBİMİZDİ

Şampiyonlar Ligi’nde 2019-20 sezonunda oynanacak final maçı için iki aday bulunuyordu. Bunlardan biri İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı, diğeriyse Lizbon'daki Estadio da Luz'du (Işık Stadı). Atatürk Olimpiyat Stadı, dev maçı organize etmek için seçildi.

76 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı daha önce bir numaralı kupada, 2005 finaline ev sahipliği yapmış, 3-0 geriden gelerek maçı penaltılara götüren Liverpool’un zaferi unutulmazlar arasına adını yazdırmıştı. Final için bir diğer aday olan Lizbon’daki Luz Stadyumu’nda da 2014’ün kupaya uzanan ekibi belli olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması ise Polonya'nın Gdansk ekibine verildi.

DEMİRÖREN: "UEFA'NIN TÜRKİYE'YE İNANCININ GÖSTERGESİ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA'nın bu kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa ve dünya futbol takvimlerindeki en önemli mücevherlerden biri olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi olarak duyurulmaktan çok memnunuz. Finalin ikinci kez bize verilmesi, Avrupa futbol ailesinin ve UEFA'nın Türkiye'ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi. Olağanüstü uluslararası bir finale ev sahipliği yapma kabiliyetimiz var. İstanbul ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun büyüsünü iki yıl boyunca Avrupa ve ötesinden oyuncular ve taraftarlarla paylaşmayı ümit ediyoruz" dedi.

YARDIMCI: "UEFA'NIN EN İYİ ORTAĞI OLMAYA KARARLIYIZ"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, bu kararı şöyle değerlendirdi: "Bu sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda dünya standartlarında uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan muhteşem tarihimize de katkıda bulunuyor. UEFA'nın mümkün olan en iyi ortağı olmaya kararlıyız. Bu alandaki önemli deneyimimiz, UEFA'nın hem 2020'de hem de gelecekte gerçekten gurur duyacağı etkinlikleri sunmamızı sağlayacaktır. İleriye baktığımızda, UEFA için yeni bir sınır vaat eden UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yapmak bizim için güçlü bir arzu. Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı olarak Türkiye, her zamankinden daha fazla insana ulaştırmak için küresel bir turnuvaya ev sahipliği yapmak adına heyecan verici fırsatlar sunuyor."

CENK TOSUN: "TÜRKİYE'NİN İNANILMAZ BİR EV SAHİPLİĞİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİNDEN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

İngiltere'nin Everton takımında forma giyen A Milli Takım oyuncusu Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi ev sahipliği ile ilgili olarak, "Kariyeri boyunca Avrupa'nın yanı sıra İstanbul ve Türkiye'de oynamış bir futbolcu olarak; hem ülke hem de İstanbul'un 2020'deki Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığında başarılı olacağından ve inanılmaz bir ev sahipliği gerçekleştireceğinden hiç şüphem yok. Tutkulu, bilgili taraftarları, modern stadyumları, gerçekten büyüleyici tarihi ve davetkar kültürü ile Türkiye, futbol oynamak ve izlemek için eşsiz bir ortam sunuyor. Seremoni sırasında hissettikleriniz ve Şampiyonlar Ligi müziğini duymak gerçekten fantastik. Geçen sezon gruplarda 4 gol atmak ve 2 asist yapmanın yarattığı tatmin duygusu gerçekten çok farklı" ifadelerini kullandı.

CENGİZ ÜNDER: "ÜLKEMDEKİ BÜYÜK BİR TURNUVADA OYNAMAK HER ZAMAN HAYALİM OLMUŞTUR"

İtalyan temsilcisi Roma'da forma giyen forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemdeki büyük bir turnuvada oynamak her zaman hayalim olmuştur. Kuşkusuz ki Türkiye inanılmaz bir ev sahibi olacak ve bu da ülkedeki futbolun gelişimini daha da teşvik ederek, gelecek nesil oyunculara ve taraftarlara ilham verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümü atmak benim için büyük bir onurdu. O an, her zaman hayatımın unutulmaz anlarından biri olacak. Bu gol aynı zamanda beni bu turnuvada gol atan en genç Türk futbolcu yaptı. Taraftarların Şampiyonlar Ligi'nde yarattığı eşsiz atmosfer biz futbolcuları çok farklı motive ediyor."







