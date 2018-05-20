24 Haziran seçimlerinde ittifakların ve partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

24 Haziran seçimlerinde ittifakların ve partilerin pusuladaki yerleri belli oldu 24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı