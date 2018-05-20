24 Haziran seçimlerinde ittifakların ve partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı
Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacak, ismi çıkan ittifakın temsilcisi gelerek pusuladaki sırasını belirleyecektir. Oy pusulasındaki sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacaktır" dedi. Daha sonra kura çekimine geçildi.
Çekilişte sıralama şu şekilde gerçekleşti:
1 - CUMHUR İTTİFAKI
2 - HÜDA-PAR
3 - VATAN PARTİSİ
4 - HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
5 - BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
6 - MİLLET İTTİFAKI
İTTİFAKLARIN KURA ÇEKİMİ
CUMHUR İTTİFAKI:
1 - AK Parti
2- MHP
MİLLET İTTİFAKI
1 - CHP
2 - Saadet Partisi
3 - İYİ Parti