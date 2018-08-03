İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitti.

İŞTE KREDİ ORANLARI

Başvuru sahipleri, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33'den başlayan faiz oranlarıyla kredi olarak karşılayabilecek. İmar barışında 20 bin lira kredide faiz 1.33, 100 bin liraya kadar kredide 1.48 olacak. 100 bin lira üstü kredide ise faiz 1.65 olacak.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

İmar barışı için düşük faizli kredi uygulaması pazartesi başlayacak.

İMAR BARIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurularının 8 Haziran'da başladığı İmar Barışı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvuru yapılabilecek. Ayrıca Bakanlar Kurulu'nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. Vatandaşlar 24 Haziran'a kadar hazırlanması beklenen 'Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu' aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek.

Kayıt bedelleri Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak. İmar Barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğa lgaz bağlantısı hemen yapılabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Yapı Kayıt Belgesi için müraacatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden "Yapı Kayıt Belgesi Formu"nun doldurulmasıyla veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek. Müracaatların e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, formun eksiksiz olarak doldurulması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet kanalıyla alınabilecek.

Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, Yapı Kayıt Belgesi Formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek. Daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek. Uygulama kapsamında her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek.