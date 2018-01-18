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Son dakika: ABD'den Suriye için geri adım

Son dakika... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yayınladığı bir basın açıklamasıyla ana omurgasını PKK bağlantılı PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG güçlerinden yeni bir "ordu" ya da konvansiyonel anlamda bir "sınır muhafız" gücü oluşturulmayacağını duyurdu

18 Ocak 2018, Perşembe 02:36
Son dakika: ABD'den Suriye için geri adım

 

Pentagon açıklamasında, ABD'nin Suriye'de yerel güçlere eğitim vermeyi sürdüreceği ve bu eğitimin amacının topraklarına dönen yerinden edilmiş insanların güvenliğini artırmak olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kaygılarının meşru olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğratma noktasındaki çabalarımız konusunda Türkiye'ye karşı şeffaf olmayı sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.


OLAYIN GEÇMİŞİ


Reuters haber ajansı, Amerika liderliğinde terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'deki ortaklarıyla 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıkladı. Habere göre, yeni sınır gücü terör örgütü YPG'nin liderliğinde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında olacak.


30 BİN KİŞİ OLMASI HEDEFLENİYOR


Yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, Amerika'nın eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta dışişleri bakanlığına çağırıldığını söyledi. 

Amerika öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile ortak hareket ettiği biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Afrin'e operasyon mesajı vermişti. 


DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'YE YPG TEPKİSİ

 
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin YPG kararına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde "Kuzey ordusu" kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak izahat talep edilmişti. 

Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir.

ABD'nin YPG açıklamasına Türkiye'den tepkiABD'nin YPG açıklamasına Türkiye'den tepki


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