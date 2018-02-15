Son Dakika...ABD'den Türkiye açıklaması!

Serap Belovacıklı

Pentagon,'inile görüşmesinin ardından açıklamasını yayınladı.Mattis'in görüşmede, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yeniden yapılanmasının önüne geçilmesi için DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediği aktarıldı., Türkiye ziyareti öncesi Ürdün'de önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Tillerson, Türkiye ve ABD ilişkilerinin önemine vurgu yapmıştı., ''ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin yolunu bulmalı. Türkiye'ye tehditlerin azaltılması için işbirliğini konuşmalıyız'' ifadelerini kullandı.Kuveyt'te de açıklamalarda bulunan Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının farkında olduklarını söylemişti.ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ankara'da temaslarda bulunacak. Suriye'deki durum ve Zeytin Dalı Harekatı'nın gündemde olması bekleniyor.