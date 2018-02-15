15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmesinde, ABD'nin teröre karşı Türkiye'nin yanında olduğunu söylediğini duyurdu. Pentagon, Mattis'in, "DEAŞ ile mücadelede yenilenmiş bir odağın' oluşturulması gerektiğini söylediğini aktardı.

15 Şubat 2018, Perşembe 10:33
Son Dakika...ABD'den Türkiye açıklaması!
Pentagon, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Milli Savunma Bakanı Canikli ile görüşmesinin ardından açıklamasını yayınladı. 

Mattis'in görüşmede, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yeniden yapılanmasının önüne geçilmesi için DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediği aktarıldı.  

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi Ürdün'de önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Tillerson, Türkiye ve ABD ilişkilerinin önemine vurgu yapmıştı.

Rex Tillerson, ''ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin yolunu bulmalı. Türkiye'ye tehditlerin azaltılması için işbirliğini konuşmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Kuveyt'te de açıklamalarda bulunan Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının farkında olduklarını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ankara'da temaslarda bulunacak. Suriye'deki durum ve Zeytin Dalı Harekatı'nın gündemde olması bekleniyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Barzani yönetiminden Zeytin Dalı Harekatı'na karşı eyleme engel

Barzani yönetiminden Zeytin Dalı Harekatı'na karşı eyleme engel
Son dakika! Diyarbakır’da 4 ilçedeki operasyon tamamlandı; sokağa çıkma yasağı kalktı

Son dakika! Diyarbakır’da 4 ilçedeki operasyon tamamlandı; sokağa çıkma yasağı kalktı
e devlet alt üst soyağacı sorgulama ekranı- Sorgulamak için tıklayın

e devlet alt üst soyağacı sorgulama ekranı- Sorgulamak için tıklayın
Şırnak'ta 2 adet mağara ile 1 adet sığınak tespit edildi

Şırnak'ta 2 adet mağara ile 1 adet sığınak tespit edildi
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 27. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 27. gün
Selahattin Demirtaş: Öcalan'ın mektubunu AKP'li bakan getirdi

Selahattin Demirtaş: Öcalan'ın mektubunu AKP'li bakan getirdi
İstanbul'da dev operasyon! Özel harekat polisi de destek verdi

İstanbul'da dev operasyon! Özel harekat polisi de destek verdi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden son dakika EDS uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden son dakika EDS uyarısı
Sevgililer Günü'nde kadına şiddet

Sevgililer Günü'nde kadına şiddet
KHK ile ihraç edilmiş

KHK ile ihraç edilmiş
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı