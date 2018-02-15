Son Dakika...ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'de

TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nda ÖSO üç köyü daha ele geçirdi
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Tillerson bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Tillerson Türkiye ziyaretinden önce Lübnan'a gitti. ABD'li Bakan Lübnan'daki başkanlık sarayında hiç beklemediği bir şokla karşılaştı. Lübnanlı mevkidaşı Tillerson'ı karşılamadı, ABD'li bakan dakikalarca Lübnan Devlet Başkanı Avn ile görüşmeyi beklerken tek başına oturdu.