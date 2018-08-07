Son dakika! ABD Elçiliği: Gerginliğe rağmen sağlam dostuz

Türk - Amerikan ilişkileriyle ilgili olarak Amerikan Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.

Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır.

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