Son dakika! ABD Elçiliği: Gerginliğe rağmen sağlam dostuz
ABD Büyükelçiliği: Mevcut gerginliklere rağmen ABD Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir
Türk - Amerikan ilişkileriyle ilgili olarak Amerikan Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.
Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır.
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