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Son dakika! ABD Elçiliği'nde verilen terör alarmının ardından Ankara'da DEAŞ'a büyük operasyon

ABD'nin Türkiye'deki Büyükelçiliği'ni bugün bir gün süreyle kapatma kararı almasının ardından Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 20 kişi hakkında gözaltı kararı var

05 Mart 2018, Pazartesi 09:49
Son dakika! ABD Elçiliği'nde verilen terör alarmının ardından Ankara'da DEAŞ'a büyük operasyon
ABD Türkiye'deki Büyükelçiliği'ni bugün 1 gün süreyle kapatma kararı aldı. Bu karar çerçevesinde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmeti gibi rutin işlemler yapılamıyor.

Bu kararın alındığı gün Ankara polisi sürpriz bir operasyon başlattı. Savcılığın talimatı ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle:

"Başsavcılığımızca terör örgütü DAEŞ ‘e yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir."

Mesut Hasan BENLİ / HÜRRİYET

Ayrıntılar geliyor...
 


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