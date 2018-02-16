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Son dakika! ABD ile normalleşme adımıyla dolar 3.75 liranın altında (Dolar kaç lira)

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin "normalleşmesine" yönelik adımların etkisiyle dolar 3.75 liranın altına gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi 117 bin puanı aştı

16 Şubat 2018, Cuma 13:31
Son dakika! ABD ile normalleşme adımıyla dolar 3.75 liranın altında (Dolar kaç lira)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Dün akşamdan beri ortaya konan irade ile ilişkileri tekrar normalleştirme konusunda anlayışa vardık" dedi.

Çavuşoğlu’nun bu açıklamasının piyasalarda, ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir adım olduğu yönünde algılanmasıyla, erken saatlerde 3.77 liranın üzerinde olan dolar 3.7437 liraya kadar geriledi.


EURO 4,69'A KADAR GERİLEDİ


Erken saatlerde 4.7350 lira ile yeni rekor kıran euro da, parite etkisiyle 4.70 liranın da altına gerileyerek, 4.6934 liraya indi.

Yeni güne yüzde 0.51 artışla 116 bin 823 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının ardından 117 bin 172 puana kadar yükseldi.

DHA


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