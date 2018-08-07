Son dakika: ABD ile ön mutabakat sağlandı

ABD ile ön mutabakat! 2 gün içinde bir heyet ABD'ye gidiyor

07 Ağustos 2018, Salı 00:51 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 01:02
A A

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı. Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüz yüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı.

2 GÜN İÇİNDE HEYET YOLA ÇIKIYOR

Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara’dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington DC’ye gideceği öğrenildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER