Son Dakika...ABD PYD'ye silah vermeyeceğini teyit etti

Serap Belovacıklı

, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ile dün gece telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, terör örgütü PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı, yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalındı.