ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Polis, Houston yakınlarındaki Santa Fe'de yer alan lisede ateş açıldığını doğruladı.

İlk gelen haberlerde, saldırgan halen okul binasının içerisindeydi. Daha sonra yetkililer saldırganın yakalanarak güvenliğin sağlandığını bildirdi. Ancak ölü ya da yaralı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi. Sınıftaki öğrencilerden biri kanlar içinde yere düştü ve sınıftan tahliye edildi.

Houston'ın 48 kilometre güneydoğusunda yer alan Santa Fe'de, yaklaşık 13 bin insan yaşıyor.