ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu.

Polis, Houston yakınlarındaki Santa Fe'de yer alan lisede ateş açıldığını doğruladı.





İlk gelen haberlerde, saldırgan halen okul binasının içerisindeydi. Daha sonra yetkililer saldırganın yakalanarak güvenliğin sağlandığını açıkladı.





Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi.

Sınıftaki öğrencilerden biri kanlar içinde yere düştü ve sınıftan tahliye edildi.

Houston'ın 48 kilometre güneydoğusunda yer alan Santa Fe'de, yaklaşık 13 bin insan yaşıyor.





8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülke basınında yer alan bilgilere göre, saldırı nedeniyl e en az 8 kişi hayatını kaybetti, yaralılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump Twitter’dan açıklama yaptı. Trump,"Teksas’ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun!"



